Benevento: Il Procuratore Aldo Policastro incontra l’associazionismo per discutere di legalità e sviluppo delle aree interne

Ieri pomeriggio, 7 ottobre, si è tenuto a Benevento, presso la sede del CSV Irpinia Sannio ETS, un convegno sul tema: “Legalità e associazionismo: leve per la valorizzazione delle aree interne”. L’incontro ha visto la partecipazione di Aldo Policastro, Procuratore della Repubblica di Benevento, Raffaele Amore, Presidente del CSV Irpinia Sannio ETS, Maria Cristina Aceto, Direttrice del CSV, e diversi membri del consiglio direttivo, tra cui Pasquale Orlando, Antonietta Raduazzo, Giovanni De Mizio e Pasquale Napolitano. Presenti anche rappresentanti di associazioni di volontariato e ospiti esterni.

Il dibattito è stato aperto dalla Direttrice Maria Cristina Aceto, che ha portato i suoi saluti e quelli del Centro Servizi ai numerosi presenti. Successivamente, il Presidente Raffaele Amore ha ringraziato il Procuratore Policastro per la costante disponibilità e collaborazione dimostrata verso il CSV e il mondo del volontariato di Irpinia e Sannio. Amore ha poi ricordato il percorso comune avviato nel 2019 con la manifestazione presso l’Anfiteatro di Benevento sui diritti civili e la violenza di genere, e come questa sinergia sia proseguita negli anni. Ha inoltre sottolineato i problemi relativi ai finanziamenti del terzo settore, alla luce dei tagli subiti.

Il Procuratore Policastro, nel suo intervento, ha posto l’accento sulla stretta collaborazione tra la Procura e il CSV, in particolare riguardo al servizio civile svolto da alcuni giovani che hanno operato presso la Procura tramite il Centro Servizi. Ha affermato: “In questi anni ho sempre sentito forte la presenza del volontariato, di associazioni come Cervolab e di altri soggetti. Questa collaborazione ha arricchito la Procura di professionalità e di esperienze, e credo che il mondo del volontariato si sia arricchito della nostra specificità, della nostra esperienza e attività. Abbiamo aperto le porte alle associazioni, collaborando in molte occasioni, come nel contrasto alla violenza di genere.”

L’evento si è concluso con una foto di gruppo e la consegna di un riconoscimento al Procuratore Policastro per la sua collaborazione con il CSV Irpinia Sannio ETS. L’occasione è stata anche un momento per salutarlo e augurargli buon lavoro in vista del suo prossimo trasferimento alla Procura Generale di Napoli, previsto per il 21 ottobre 2024.

Carmine Martino