Basket. Socio e top sponsor, la Del Fes abbraccia Bono

E’ con piacere che la A.S.D. DelFes comunica di aver raggiunto un accordo di sponsorizzazione con Bono Ingegneria, che la prossima stagione ricoprirà il ruolo di Top Sponsor.

L’azienda dell’Ingegner Antonio Lombardi, CEO di Bono Srl, parteciperà attivamente al progetto cestistico della DelFes affiancando il presidente Gennaro Canonico in società.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto nella famiglia DelFes all’Ingegnere Antonio Lombardi ed alla sua azienda, Bono Ingegneria – dichiara il presidente Canonico –. Ringrazio per il sostegno che ci è stato offerto in passato e confermato attraverso la sponsorizzazione, a cui va ad aggiungersi anche l’entrata in società, dimostrando così una grande passione ed attenzione verso il territorio sostenendo la nostra squadra di pallacanestro. E’ stato un accordo facile da trovare, avendo riscontrato un immediato interesse. Ci auguriamo sia una collaborazione duratura e vincente”.

Bono Ingegneria nasce nel 2004 come una società di consulenza e progettazione edilizia integrata e multidisciplinare. La società è organizzata in tre settori interni specializzati in: Strutture, Architettura ed Impianti. Bono svolge la sua attività di consulenza e progettazione su tutto il territorio nazionale, offrendo i suoi servizi a committenze private/pubbliche, ai developers immobiliari, alle imprese di costruzioni, ai general contractors e agli investitori istituzionali e non.