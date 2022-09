Basket, Del Fes. Luca Weidmann addetto agli arbitri per la stagione 2022/2023

Nell’intento di rafforzare la struttura societaria, l’IVPC DelFes Avellino deside chera dare il suo benvenuto al molisano Luca Weidmann.

L’ex arbitro, con esperienza in LBA, andrà a ricoprire il ruolo di addetto agli arbitri per la stagione 2022/2023. Per Weidmann un lunga esperienza sul parquet da direttore di gara: 386 partite di serie A, 4 finali scudetto, due finali di Supercoppa ed ha arbitrato tutte le finali dei campionati giovanili. Negli ultimi tre anni ha ricoperto il ruolo di responsabile del gruppo arbitri ed osservatori di serie B. “Nell’ottica presente e futura di una maggiore professionalizzazione dell’organigramma societario e dello staff – sottolinea il presidente Gennaro Canonico – la dirigenza ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di Luca Weidmann arbitro di comprovata esperienza sui campi nazionali ed osservatore nel suo più recente passato. A Luca diamo il benvenuto all’interno della famiglia DelFes”.

“E’ l’occasione per vedere la pallacanestro dall’altra parte della barricata – dichiara Weidmann – dopo essere stato protagonista in campo e dopo tanti incarichi federali oggi inizia una nuova sfida”. Weidmann precisa l’utilità del ruolo: “Offre la possibilità di gestire rapporti durante la gara e l’intera stagione, permettendo alle società di capire il punto di vista degli arbitri viceversa”.