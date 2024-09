BASKET. Avellino, Successo di Prestigio: Napoli KO

Davanti al pubblico di casa, l’Avellino Basket ha conquistato una vittoria di prestigio battendo il Napoli Basket, a poche ore di distanza dalla gara al PalaBarbuto. Gli irpini si sono imposti con il punteggio di 86-77 in un match intenso e vibrante, caratterizzato da momenti di tensione che hanno culminato con l’espulsione di Copeland nel terzo quarto, dopo un diverbio con Verazzo.

Il test si è rivelato utile per la formazione biancoverde, che ha mostrato molti aspetti positivi. Sugli scudi Federico Mussini, autore di 25 punti, ma in generale tutti i componenti della squadra hanno saputo offrire il loro contributo. Nonostante l’assenza di Pangos per Napoli, anche Avellino ha dovuto fare i conti con un infortunio: Jurkatamm è stato costretto ad abbandonare il campo dopo pochi minuti a causa di un colpo fortuito alla testa, che gli ha provocato un taglio dietro l’orecchio. Il giocatore è stato sottoposto a esami clinici a scopo precauzionale.

Al termine della gara, Coach Crotti ha commentato così la prestazione: “Abbiamo chiuso un trittico impegnativo, siamo soddisfatti di quanto visto, ma c’è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto in difesa. L’atteggiamento della squadra è positivo e propositivo, c’è piacere nel passarsi la palla, per una squadra che sta imparando a giocare insieme. Nonostante qualche problema fisico, come la perdita di Jurkatamm per un taglio dietro l’orecchio, devo dire che abbiamo mostrato una buona tenuta fisica.”

Mussini, protagonista della serata, ha confermato il buon equilibrio della squadra: “La qualità è distribuita su più giocatori, non siamo una squadra a trazione americana e c’è un buon equilibrio. Se questo è il Federico Mussini che vedremo, ce lo teniamo stretto. Restiamo una squadra in fase di sviluppo, lavoriamo per crescere.”

Avellino Basket: Lewis 15, Jurkatamm, Sabatino 11, Mussini 25, Codeluppi, Earlington 11, Maglietti 6, Verazzo 5, Bortolin 6, Nikolic, Perfigli, Chinellato 7

Allenatore: Crotti

Napoli Basket: Saccoccia 2, Copeland 13, Treier 11, Pangos n.e., De Nicolao 4, Woldetensae 3, Manning Jr. 12, Hall 6, Drezjak 10, Williams 4, Totè 7, Mabor 5

Allenatore: Milicic

Parziali: 21-20; 44-43; 68-52; 86-77