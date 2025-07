Baiano, una rotatoria all’uscita del casello A16: obiettivo sicurezza stradale.VIDEO

Baiano (AV) – Potrebbe presto arrivare una soluzione concreta per uno degli incroci più critici del territorio mandamentale: si discute infatti della possibilità di realizzare una rotatoria all’uscita del casello autostradale della A16 Napoli-Canosa, in corrispondenza dell’incrocio con via Calabricitta, tratto noto purtroppo per la frequente pericolosità e l’alto numero di incidenti.

L’area in questione rappresenta un punto nevralgico per la viabilità locale, attraversato ogni giorno da un flusso intenso di veicoli, tra pendolari, mezzi pesanti e residenti diretti nei paesi limitrofi o nelle aree industriali. L’assenza di un sistema di regolazione del traffico, soprattutto nelle ore di punta, rende l’immissione e l’uscita estremamente rischiosa, con manovre spesso azzardate e visibilità limitata.

“La sicurezza stradale non può più aspettare – commentano alcuni residenti –. Quell’incrocio è teatro di troppi incidenti, alcuni anche gravi. Una rotatoria ben progettata sarebbe una soluzione efficace, già adottata con successo in altri territori.”

Oltre alla riduzione degli incidenti, la rotatoria contribuirebbe a fluidificare il traffico e a rendere più ordinato e scorrevole l’accesso e l’uscita dall’autostrada.