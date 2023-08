Baiano: Arrivo dei battenti in onore della festa di Santo Stefano

Oggi, 03 agosto, la cittadina di Baiano, in provincia di Avellino, si è riempita di gioia e festa in occasione dell’arrivo dei battenti per onorare la festa di Santo Stefano.

I battenti, con indosso caratteristici abiti tradizionali, hanno percorso le vie del centro storico portando con sé l’icona di Santo Stefano.

L’arrivo dei battenti è una tradizione radicata nella storia di Baiano, che continua a essere tramandata di generazione in generazione, mantenendo vivo il legame tra il passato e il presente.

(Albino Albano)

FOTO