Baiano. Aggiornamento sull’incendio di Baiano: causa accertata corto circuito, intervento concluso

Emergono nuovi dettagli sull’incendio che ha interessato un appartamento al primo piano in una traversa di via Scafuri, a Baiano, nel pomeriggio di oggi. Secondo quanto accertato la causa del rogo non sarebbe stata un guasto alla stufa a pellet, come ipotizzato inizialmente, ma un cortocircuito elettrico.

Le operazioni di spegnimento, durate alcune ore, si sono concluse con successo senza che si registrassero feriti. Tuttavia, i danni all’appartamento sono significativi.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero limitando così le conseguenze dell’incidente.