BACCALÀ VILLAGE, DA GIOVEDÌ 8 A DOMENICA 11 AL VIA LA SECONDA TAPPA

Al via la seconda tappa del Baccalà Village in programma ad ingresso libero dal giovedì 8 alla domenica 11 dalle 18:00 alle 24:00 presso l’area mercato in via Via Fratelli Rosselli, 53 a Caivano(NA).

I tanti appassionati potranno assaporare tre proposte di menù creativi in cui il baccalà è l’ingrediente principale: uno con primo di baccalà a scelta tra pacchero o risotto al radicchio, uno con il secondo di baccalà alla siciliana o fritto e l’altro completo con antipasto, primo, secondo, bibita, sfogliatella e caffè. Non mancherà la proposta di pizza con baccalà sia fritta che classica.

Per coloro che non sono amanti del baccalà saranno a disposizione le stesse proposte gastronomiche prive dell’ingrediente protagonista. Grande spazio sarà dedicato all’intrattenimento con area artigianato, masterclass e con la radio ufficiale “Radio Baccalà” che trasmetterà musica no stop. Divertimento assicurato per i più piccoli con un’ampia area giochi.

Per questa seconda tappa saranno in programma intrattenimenti e spettacoli musicali:

Venerdì 9

Ore 18:00: incontro con lo chef Giuseppe Daddio della scuola di cucina e pasticceria

Dolce&Salato

Ore 19:00: tavola rotonda con dibattito sul baccalà con il giornalista enogastronomico de “Il

Mattino” e del blog lucianopignatarowineblog, Luciano Pignataro, il Sindaco di Caivano,

Vincenzo Falco, lo chef “scellato”, Antonio Peluso e Direttore de La Buona Tavola

Magazine, Renato Rocco.

Ore 21:00: musica con il cantanimautore Antonello Lacustika ed intrattenimento con il

titoker Luca Il Sole di Notte;

Sabato 10

Ore 21:00: musica con i Bottari di Macerata Campania Pastellesse Song Group,

Domenica 11

Ore 18:00: evento spettacolo con GSKIANTO e dj-set.

Ore 21:00: esibizione live con James The Panther Trio

a cura di A.Cascone