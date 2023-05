Avellino: Rientra la protesta al carcere di Bellizzi

Due Poliziotti Penitenziari feriti e mandati al Pronto Soccorso, ingenti danni strutturali come un’ intera sezione distrutta , quattro cancelli divelti . Questo è il primo bilancio che trapela dall’ Istituto Carcerario di Contrada Sant’ Oronzo. Sul posto anche il Garante dei Detenuti Samuele Ciambriello che ha tenuto a ribadire”: “La sommossa è nata per motivi di eventuali trasferimenti e/o sanzioni disciplinari” . Dunque legata ad episodi non lieti di cui alcuni detenuti si erano resi protagonisti nei giorni scorsi.