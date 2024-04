AVELLINO. Piano Comunale di Rifacimento strade approvati i progetti. Esposito M.I.D.: ”Saranno rimosse anche le numerose barriere architettoniche che ancora persistono?”.

Il Comune di Avellino ha annunciato di aver approvato i progetti per completare il piano di rifacimento del manto stradale cittadino, ottima notizia questa sicuramente ma allo stesso tempo ci poniamo e si pongono dei dubbi a gran voce le persone con disabilità della città se nei progetti dei lavori è stato previsto anche l’abbattimento delle barriere architettoniche che non consentono in sicurezza la mobilità e percorribilità di chi è in carrozzina, come anche una mamma con un passeggino neonatale.

Una comunità che punta ad essere e si definisce una comunità capitale dell’inclusione e della mobilità sostenibile è il caso di dire, conclude Esposito, dovrebbe ripartire dai bisogni primari e quotidiani dei cittadini.