Un appello alla politica: coinvolgere i giovani per riabilitare la democrazia

Le elezioni europee si avvicinano e con esse cresce l’importanza di coinvolgere i giovani nel dibattito politico. Il dato sull’astensionismo giovanile, che raggiunge quasi il 43% nella fascia 18-35 anni, è preoccupante e richiede un’azione urgente da parte della classe politica.

È evidente che la disaffezione dei giovani verso la politica è in aumento, eppure questo è un paradosso considerando che oggi più che mai il tasso di istruzione è elevato. La mancanza di fiducia nei confronti della politica tradizionale, vista come un ambiente corrotto e distante dalle reali esigenze dei cittadini, è uno dei principali motivi di questa disillusione.

I giovani preferiscono impegnarsi al di fuori dei partiti politici, partecipando a movimenti e associazioni che promuovono cause e valori che sentono propri. Questo dimostra che non è la politica in sé ad essere disinteressante per i giovani, ma piuttosto il modo in cui viene condotta.

È quindi necessario che la politica cambi approccio e cerchi di coinvolgere attivamente i giovani nel processo decisionale. Le campagne elettorali devono puntare sulla sostanza piuttosto che sulla forma, dando voce alle istanze dei giovani e mostrando loro che sono parte fondamentale della società.

Basta con la politica conservatrice che rifugge l’innovazione e la creatività dei giovani. È ora di tornare ai circoli e alle discussioni di quartiere, per far sentire ai giovani che le loro opinioni contano e che possono fare la differenza.

La vera svolta verso una nuova politica che risolva lo scollamento con i giovani può avvenire solo attraverso il coinvolgimento attivo di questi ultimi nei processi decisionali. È necessario che i giovani siano rappresentati nei tavoli decisionali da figure che siano veramente interessate a prendere in considerazione le loro istanze.

Se la politica vuole ancora contare qualcosa, è ora di agire e di farlo con determinazione. È tempo che la politica batta un colpo, e lo faccia in modo forte e chiaro.

M.A.P.S. (Movimento attivo politico e sociale) Il seg. Louis Stanco

COMUNICATO STAMPA