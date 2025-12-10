Avellino, la Destra Sociale annuncia la nascita di una lista autonoma in vista delle amministrative: “Siamo la vera identità della Destra irpina”

Leggiamo da diversi giorni alcune dichiarazioni riguardo la Destra Sociale Avellinese e le prossime elezioni amministrative del capoluogo irpino; noi siamo un gruppo di persone da sempre impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale e sociale della Destra. Il nostro gruppo, formato per lo più da ragazzi – veri militanti di Destra, non a chiacchiere ma con i fatti – e da uomini da sempre storia della destra della nostra terra siamo pronti a scendere in campo, con una nostra lista a sostegno del candidato sindaco che il centrodestra vorrà scegliere. Ovviamente i valori che premiamo sono l’appartenenza e la vera identità politica.

Riguardo la nostra identità – notiamo che molti cercano di capire chi siamo, quasi a volerci stanare – possiamo dirvi che fra non molto terremo una conferenza stampa aperta al pubblico in un luogo storico avellinese; stiamo cercando di recuperare gli ultimi nostri sostenitori e sbrigare la questione delle cariche interne al nostro partito.

Vediamo molti parlare di Destra, identità e valori; gli unici a poter fare questo siamo noi, la vera destra dai più grandi ai veri militanti giovani che scelgono di agire con la loro testa e con le proprie capacità – non militare grazie al presidente o al politico di turno – la Destra che ha plasmato i cuori di questa provincia e raccolto i risultati ottenuti nel tempo. Arditamente!