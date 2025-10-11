Avella, smarrita la cagnolina Leyla: appello dei proprietari

AVELLA (AV) – Da ieri alle 15:00 non si hanno più notizie di Leyla, cagnolina nera scomparsa in via Palmiro Togliatti. La famiglia ha lanciato un appello alla comunità chiedendo collaborazione per rintracciarla.

Secondo quanto riferito, l’animale è dotato di microchip. Chiunque l’abbia vista o abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il proprietario al numero 338 337 8145.

Come aiutare

In caso di avvistamento, non inseguire il cane per evitare che si spaventi: segnalare luogo e orario dell’avvistamento e, se possibile, metterla in sicurezza in un’area chiusa.

Verificare cortili, garage e spazi condominiali della zona.

Avvisare veterinari, canile sanitario e forze dell’ordine del territorio in caso di ritrovamento.

La famiglia ringrazia in anticipo chi vorrà condividere l’appello sui social e nelle chat di quartiere per favorire un rapido rientro a casa.