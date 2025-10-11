Vulcano Buono, ottobre da brividi: laboratori, show e special “This is Halloween!” fino al 2 novembre

Vulcano Buono si prepara a festeggiare Halloween con un ricco calendario di eventi, spettacoli e laboratori che animeranno il centro tutti i weekend dall’11 ottobre al 2 novembre 2025, con appuntamenti speciali venerdì 31 ottobre. La cittadella dello shopping, come sempre, trasforma la sua atmosfera, per offrire ai visitatori, suggestioni sempre nuove.

L’iniziativa “This is Halloween!” è dedicata ai più piccoli, ma anche agli adulti che amano il “brivido”: tra scenografie a tema, installazioni interattive e spettacoli coinvolgenti, ogni angolo del centro commerciale si trasformerà in un mondo da favola noir.

Al Laboratorio delle Zucche, i bambini potranno diventare veri artisti, decorando la propria zucca con pennelli e colori, immersi in un’atmosfera autunnale fatta di balle di fieno, casette in legno e mille sfumature d’arancio. L’attività si terrà il sabato, fino al 1° novembre, dalle 15.00 alle 20.00, la domenica, fino al 2 novembre, e venerdì 31 ottobre, dalle 11.00 alle 21.00, al primo piano, ingresso Capri.

Non mancheranno le postazioni truccabimbi, a cura dell’Accademia Triade, che trasformeranno i più piccoli in streghe, vampiri o mostriciattoli pronti a vivere la magia di Halloween. L’appuntamento è per venerdì 31 ottobre, in piazza Amalfi, dalle 16.00 alle 20.00.

Nella Piazza Capri, dalle ore 17 alle 20, spazio a spettacoli e animazioni con i personaggi di Hotel Transylvania, il colossale Godzilla animatronics e tante sorprese interattive: selfie 360°, giochi luminosi, balloon house e baby dance mostruose.

L’evento è a partecipazione gratuita, con attività e laboratori creativi a numero aperto, per un divertimento garantito in totale sicurezza. Un’occasione unica per vivere insieme la festa più spaventosa dell’anno, tra arte, musica e fantasia.