Avella: Innovazione e Tradizione dell’azienda agricola D’Angelo e del proprio caseificio Lo Chalet del Formaggio

Viaggio nel Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Cultura & Imprenditoria 2023.

Avella vanta un’antica tradizione casearia; per anni la pastorizia e le conseguenti transumanze hanno rappresentato l’economia centrale della comunità. Oggi, sono pochi gli eroi che hanno resistito all’estinzione del settore, tra questi Maria Carmela D’Angelo e famiglia che con il loro gregge e il caseificio “lo Chalet del Formaggio” pur conservando i pregi della tradizione hanno sviluppato una particolare ricerca del gusto, sperimentando nuove ricette e creando tante varietà di formaggio. Un posto privilegiato spetta al famoso Cacio Moscio Avellano quest’ultimo, affiancato dalle variazioni sul tema, Pecorino alla Nocciola De.Co, al Tartufo del Partenio e ancora ai gusti di Peperoncino piccante o alla Rucola selvatica, lo stagionato di Grotta e tante altre bontà come la Ricotta, il Primo Sale, il Caciocavallo …

Grazie anche all’Azienda Agricola Maria Carmela D’Angelo che con la professionalità e l’amore per la natura della figlia Dott.ssa Teresa Pecchia tutela la razza autctona “Turchessa”.

Le origini della Turchessa sono sconosciute. Apparentemente originaria delle colline pedemontane del Vesuvio, in Campania nel sud Italia, nella zona di Sarno in provincia di Salerno e Avella in provincia di Avellino, ma oggi è presente principalmente nelle province di Avellino e Benevento.[1] Come la Laticauda, distribuita nella stessa zona, e la razza Barbaresca di Sicilia, sembrerebbe derivare dall’ibridazione delle razze locali con Barbary (o Barbarin), pecore dell’Africa settentrionale, già parte dell’impero Ottomano, da cui deriva la denominazione locale di turchessa. Queste potrebbero essere state portate nella zona nel XVIII secolo dal re Borbone Carlo VII di Napoli. La Turchessa è una delle quarantaquattro razze ovine autoctone locali a distribuzione limitata, riconosciute ufficialmente dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Un libro genealogico è conservato dall’Associazione Nazionale della Pastorizia.

Presenti con il proprio stand nelle maggiori manifestazioni regionali, lo Chalet del Formaggio oltre i suoi rinomati prodotti promuove il territorio e la stupenda Avella Città d’Arte. Nel 2022 una nuova start up per l’azienda in una meravigliosa location nei pressi dell’Anfiteatro Romano di Avella, con la mission innovativa di degustazione e vendita dei pregiati formaggi e delle altre specialità eno gastronomiche del territorio. Riceve il Premio Internazionale Anfiteatro d’Argento Imprenditoria e Cultura 2023 “ Eccellenze Imprenditoriali Innovative e Tradizionali della Campania”.