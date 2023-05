M.I.D.: Soddisfazione ma anche tanti dubbi riguardo all’Eurochocolate ad Avellino

Apprendiamo con grande e piacevole sorpresa da una conferenza stampa dell’Amministrazione Comunale della nostra Città che si è riusciti a portare la manifestazione dell’Eurochocolate ad Avellino, la “nostra città”, per un’edizione speciale nel mese di febbraio 2024. Il “nostro” primo cittadino ha affermato che entreremo in un circuito di assoluta rilevanza e ci assicureremo la presenza di centomila visitatori e turisti in città. La domanda nasce spontanea per noi del M.I.D.:” ma siamo sicuri che il circuito avellinese” sia percorribile da tutti i visitatori e turisti? “La risposta a questa domanda può essere data dai disabili motori, dagli anziani con difficoltà di deambulazione, dalle signore con carrozzine che vivono in questa città. Ogni giorno queste persone sono costrette a fare acrobazie e un vero e proprio slalom tra marciapiedi dissestati, privi di discese per disabili e l’asfalto delle strade a rischio investimenti da parte delle autovetture.

Per non parlare dell’accesso a molti esercizi commerciali, interdetto per la presenza di scalini. Quale migliore occasione di questa dell’Eurochocolate per rendere la “nostra città a misura di tutti, veramente inclusiva ed ospitale. A buon intenditore poche parole.