ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdí, 29 Agosto 2025

MARTIRIO S. GIOVANNI B.
—————————-
Settimana n. 35
Giorni dall’inizio dell’anno: 241/124
A Roma il sole sorge alle 05:34 e tramonta alle 18:48 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 05:42 e tramonta alle 19:05 (ora solare)
Luna: 11.51 (lev.) 21.19 (tram.)
Apogeo lunare alle ore 16 – distanza: km. 404.559.
Proverbio del giorno:
Chi va all’acqua d’agosto, non vuol bere il mosto .
Aforisma del giorno:
La vita morale dell’uomo è parte della materia dell’artista, ma la moralità dell’arte consiste nell’uso perfetto di un mezzo imperfetto. (O. Wilde)