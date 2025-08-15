ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 16 Agosto 2025

Sabato, 16 Agosto 2025
S. STEFANO , S. ROCCO
—————————-
Settimana n. 33
Giorni dall’inizio dell’anno: 228/137
A Roma il sole sorge alle 05:20 e tramonta alle 19:08 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 05:26 e tramonta alle 19:28 (ora solare)
Luna: 13.43 (tram.) 22.48 (lev.)
Luna: ultimo quarto alle ore 06.14.
Proverbio del giorno:
Molti pochi fanno un assai
Aforisma del giorno:
A lui devi far ricorso negli assalti del nemico, in lui devi sperare e da lui ti devi aspettare ogni bene. Non ti fermare volontariamente su ciò che il nemico ti presenta. Ricordati che vince chi fugge; e tu devi ai primi movimenti di avversione contro di quelle persone ritrarne il pensiero e far ricorso a Dio. Davanti a lui piega il tuo ginocchio e con umiltà grandissima ripeti questa breve preghiera: “Abbi misericordia di me, che sono una povera inferma”. Di poi alzati e con santa indifferenza prosegui le tue faccende. (S. Pio da Pietrelcina)