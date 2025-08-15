ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 16 Agosto 2025

Sabato, 16 Agosto 2025

S. STEFANO , S. ROCCO

—————————-



Settimana n. 33

Giorni dall’inizio dell’anno: 228/137

A Roma il sole sorge alle 05:20 e tramonta alle 19:08 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:26 e tramonta alle 19:28 (ora solare)

Luna: 13.43 (tram.) 22.48 (lev.)

Luna: ultimo quarto alle ore 06.14.

Proverbio del giorno:

Molti pochi fanno un assai

Aforisma del giorno:

A lui devi far ricorso negli assalti del nemico, in lui devi sperare e da lui ti devi aspettare ogni bene. Non ti fermare volontariamente su ciò che il nemico ti presenta. Ricordati che vince chi fugge; e tu devi ai primi movimenti di avversione contro di quelle persone ritrarne il pensiero e far ricorso a Dio. Davanti a lui piega il tuo ginocchio e con umiltà grandissima ripeti questa breve preghiera: “Abbi misericordia di me, che sono una povera inferma”. Di poi alzati e con santa indifferenza prosegui le tue faccende. (S. Pio da Pietrelcina)