ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 4 Febbraio 2026

S. GILBERTO
Settimana n. 06
Giorni dall’inizio dell’anno: 35/330
A Roma il sole sorge alle 07:19 e tramonta alle 17:29 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 07:40 e tramonta alle 17:33 (ora solare)
Luna: 8.37 (tram.) 20.35 (lev.)
Proverbio del giorno:
Febbraio il sole in ogni ombraio.
Aforisma del giorno:
Gesù e l’anima tua d’accordo devono coltivare la vigna. A te il compito di togliere e trasportare pietre, strappare spine. A Gesù il compito di seminare, piantare, coltivare, innaffiare. Ma anche nel tuo lavoro c’è l’opera di Gesù. Senza di lui non puoi far nulla. (S. Pio da Pietrelcina)