ACCADDE OGGI. Il 4 febbraio del 2004 nasceva Facebook

Il 4 febbraio del 2004 è una data destinata a entrare nella storia dell’era digitale. In questo giorno nasce Facebook, il social network che avrebbe cambiato radicalmente il modo di comunicare, informarsi e costruire relazioni nel mondo contemporaneo.

Il progetto vede la luce all’interno di un campus universitario americano con l’obiettivo iniziale di mettere in contatto gli studenti. In poco tempo, però, la piattaforma supera i confini accademici, aprendosi prima al grande pubblico e poi a utenti di ogni parte del pianeta. La crescita è rapida e costante, fino a trasformare Facebook in uno dei più grandi e influenti ecosistemi digitali mai creati.

Nel corso degli anni, il social network ha modificato profondamente le abitudini quotidiane: dalla condivisione di foto e pensieri alla nascita di nuove forme di informazione, attivismo e dibattito pubblico. Facebook è diventato uno spazio centrale per la comunicazione personale, ma anche uno strumento chiave per aziende, istituzioni e media.

Non sono mancate, nel tempo, criticità e dibattiti legati alla tutela della privacy, alla gestione dei dati personali e all’impatto dei social media sulla società. Questioni che hanno acceso confronti globali e contribuito a ridefinire il rapporto tra tecnologia, informazione e responsabilità digitale.

A distanza di anni dalla sua nascita, il 4 febbraio resta una data simbolica nell’almanacco della tecnologia: il giorno in cui un’idea nata in un’università ha contribuito a ridisegnare il volto della comunicazione globale.