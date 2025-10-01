ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 1 Ottobre 2025

S. TERESA DEL B.G.
—————————-
Settimana n. 40
Giorni dall’inizio dell’anno: 274/91
A Roma il sole sorge alle 06:08 e tramonta alle 17:51 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 06:22 e tramonta alle 18:02 (ora solare)
Luna: 15.06 (lev.)
Proverbio del giorno:
Ottobre, o bello o piovoso, vino e cantina da sera a mattina.
Aforisma del giorno:
Sii sempre amante del dolore il quale, oltre ad essere l’opera della divina sapienza, ci rivela, meglio ancora, l’opera del suo amore. (S. Pio da Pietrelcina)