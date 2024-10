Aicast Nola, “La terza edizione di torrone in festa non ci sarà”

Con una nota ufficiale l’associazione di categoria Aicast Nola non ci sarà. Una decisione presa con rammarico, ma al tempo stesso con realismo viste le difficoltà oggettive che sono palesate.

“Con l’approssimarsi di novembre si avvicina la festività del Santo Patrono di Nola “ San Felice vescovo “, e con profondo rammarico si comunica – si legge nel comunicato – alla cittadinanza che quest’anno l’Aicast non organizzerà la terza edizione di “ Torrone in Festa “ a causa di mancanza di fondi e problematiche burocratiche che purtroppo non garantiscono l’efficiente realizzazione della stessa. In virtù e nel ricordo delle due precedenti edizioni del 2022 e del 2023 brillantemente realizzate anche con il supporto ed il contributo dell’ Amministrazione Comunale, i nostri più sinceri ringraziamenti a chi ha creduto e sostenuto con fattiva collaborazione un progetto ambizioso, audace e innovativo. Grazie di cuore- a tutte le aziende espositrici – a tutte le aziende sponsor – a tutti i dirigenti scolastici degli istituti di istruzione di II grado che con gli indirizzi di “ Enogastronomia e ospitalità alberghiera “ “ Agrario “ “ Arti figurative – Plastico Pittorico “ “ Biotecnologia che “ hanno arricchito la kermesse di Torrone in Festa con un contributo di grande spessore e rilevanza”.