“ACCADDE OGGI”. Halloween, la notte dove il passato incontra il mistero

Ogni anno, la notte del 31 ottobre, strade, scuole e vetrine si riempiono di zucche intagliate, costumi mostruosi e risa di bambini che bussano alle porte gridando “dolcetto o scherzetto!”.

Ma dietro la patina commerciale di Halloween, la festa più spaventosa e spettacolare dell’anno, si nasconde una storia millenaria fatta di riti celtici, simboli religiosi e leggende popolari che hanno attraversato i secoli.

Dalle nebbie del Samhain alle luci di Halloween

Le origini di Halloween risalgono al Samhain, l’antica celebrazione dei Celti che segnava la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno. In quella notte, secondo le credenze, il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliava: gli spiriti potevano tornare sulla terra e confondersi con gli uomini.

Per allontanarli, i villaggi accendevano falò e le persone indossavano maschere terrificanti: una tradizione che, evolvendosi nei secoli, ha dato vita ai moderni costumi di Halloween.

Quando la Chiesa incontrò i Celti

Con l’espansione del cristianesimo, la Chiesa decise di sovrapporre le proprie festività a quelle pagane. Nel IX secolo Papa Gregorio IV fissò la festa di Ognissanti al 1º novembre, trasformando la notte precedente nella vigilia di Tutti i Santi, o All Hallows’ Eve.

Da qui, per contrazione linguistica, nacque il nome Halloween.

Fu una strategia di adattamento culturale: le antiche usanze non vennero eliminate, ma integrate in una nuova cornice religiosa.

L’approdo negli Stati Uniti

Nel XIX secolo, con l’arrivo negli Stati Uniti di immigrati irlandesi e scozzesi, le tradizioni di Halloween attraversarono l’Atlantico. In America la festa cambiò volto: le lanterne e le maschere diventarono oggetti decorativi, mentre la tradizione di chiedere cibo o offerte di casa in casa si trasformò nel moderno “trick or treat”, “dolcetto o scherzetto”.

La società americana, con il suo spirito festaiolo e commerciale, fece di Halloween un fenomeno popolare di massa.

Jack O’Lantern e la zucca che venne dall’Irlanda

Il simbolo per eccellenza della festa è la zucca intagliata, la celebre Jack O’Lantern.

La leggenda narra di Jack, un fabbro irlandese che riuscì a ingannare il diavolo e fu condannato a vagare per sempre con una lanterna ricavata da una rapa.

Quando la tradizione arrivò in America, la rapa fu sostituita dalla zucca, più grande e luminosa, trasformandosi così nell’icona che oggi illumina la notte di Halloween in ogni angolo del mondo.

Dal mistero alle vetrine

Oggi Halloween è una festa globale. Negli Stati Uniti muove un’industria multimiliardaria, ma la sua influenza è cresciuta anche in Europa, Italia compresa, dove tra feste a tema e decorazioni spettrali la notte del 31 ottobre è ormai parte del calendario popolare.

Dietro la maschera, tuttavia, resta intatto il suo significato più profondo: l’eterna tensione tra luce e oscurità, vita e morte, paura e divertimento.

In fondo, Halloween continua a ricordarci che, almeno per una notte, possiamo esorcizzare le nostre paure… ridendo insieme ai fantasmi.

Fonti: