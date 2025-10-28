“ACCADDE OGGI”. 28 ottobre 1886 – La Statua della Libertà illumina New York: nasce un simbolo universale

New York, 28 ottobre 1886 – È il giorno in cui la Statua della Libertà viene ufficialmente inaugurata nel porto di New York, davanti a migliaia di persone festanti e alle autorità dei due Paesi che più di ogni altro, nell’Ottocento, avevano intrecciato la propria storia nel nome della libertà: Francia e Stati Uniti.

L’imponente monumento, progettato dallo scultore francese Frédéric Auguste Bartholdi e realizzato con la collaborazione dell’ingegnere Gustave Eiffel (lo stesso che firmerà pochi anni dopo la celebre torre parigina), fu donato dalla Francia agli Stati Uniti come segno di amicizia tra i due popoli e come tributo ai valori democratici condivisi.

Un simbolo di libertà e speranza

Alta 46 metri (oltre 93 con il basamento), la statua raffigura una donna che regge una torcia accesa e una tavola recante la data della Dichiarazione d’Indipendenza americana: 4 luglio 1776. Ai suoi piedi, catene spezzate evocano la liberazione dall’oppressione.

Collocata su Liberty Island, all’ingresso del porto di New York, la “Liberty Enlightening the World” (“La Libertà che illumina il mondo”) divenne ben presto il primo sguardo dell’America per milioni di migranti in arrivo dal Vecchio Continente, simbolo di accoglienza, rinascita e possibilità.

L’inaugurazione e il messaggio eterno

La cerimonia inaugurale del 28 ottobre 1886 fu presieduta dal presidente degli Stati Uniti Grover Cleveland, che definì la statua “il più grande dono che una nazione abbia mai fatto a un’altra”.

Il monumento divenne da subito un’icona mondiale, rappresentando non solo gli ideali fondanti degli Stati Uniti, ma anche la speranza di libertà per tutti i popoli.

Con il tempo, la Statua della Libertà ha superato il valore storico e politico per trasformarsi in un simbolo universale dell’umanità, citato nella letteratura, nel cinema e nelle arti come emblema di giustizia, democrazia e accoglienza.

Un’eredità senza tempo

Oggi, a quasi un secolo e mezzo dalla sua inaugurazione, Lady Liberty continua a vegliare sulla baia di New York, richiamando milioni di visitatori da tutto il mondo.

Riconosciuta nel 1984 come Patrimonio dell’Umanità UNESCO, la statua non smette di trasmettere il suo messaggio:

“La libertà non è un privilegio, ma un diritto universale.”

Un faro che, da 138 anni, illumina i sogni di chi cerca una nuova vita e un mondo più giusto.