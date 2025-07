“ACCADDE OGGi”. 21 luglio 1969: Neil Armstrong cammina sulla Luna – “Un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l’umanità”

Era il 21 luglio 1969, alle ore 02:56 UTC, quando il mondo si fermò per assistere a un evento che avrebbe segnato per sempre la storia dell’umanità: Neil Armstrong scese dalla scaletta del modulo lunare Eagle e divenne il primo uomo a camminare sulla Luna.

Con il piede sinistro posato sul suolo lunare, Armstrong pronunciò la celebre frase destinata a entrare nella memoria collettiva:

“That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind”

(“Un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l’umanità”).