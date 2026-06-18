BAIANESE. Lo stilista irpino Ettore Caccavale protagonista a Napoli con il progetto “TRANSFLUENZE” e guarda gia’ Milano

A soli 21 anni, Ettore Caccavale, originario del Mandamento Baianese e residente a Monteforte Irpino, si sta facendo strada nel mondo della moda grazie al talento, alla passione e alla determinazione che lo accompagnano fin dagli inizi del suo percorso formativo.

Il giovane, laureando in Fashion Design presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, è stato tra i protagonisti della sfilata “TRANSFLUENZE – Fashion, Formazione e Futuro”, tenutasi nei prestigiosi spazi del Real Albergo dei Poveri di Piazza Carlo III a Napoli. Un evento dedicato alla creatività e all’innovazione che ha messo in luce il lavoro dei migliori studenti del corso di Fashion Design.

Particolare apprezzamento ha riscosso l’abito ideato, progettato e interamente realizzato da Ettore Caccavale. Un capo che ha evidenziato competenze tecniche, sensibilità artistica e capacità progettuale, tanto da essere definito un lavoro di “alta sartoria” dalla docente di Modellistica dell’Accademia. Un riconoscimento importante che testimonia il livello qualitativo raggiunto dal giovane designer nel corso dei suoi studi.

Dietro questo successo vi sono anni di impegno, sacrifici e una forte passione per il mondo della moda, sostenuta costantemente dalla famiglia. Grande l’orgoglio di mamma Giusy Mariani e di papà Antonio Caccavale, che hanno seguito con emozione il percorso di crescita del figlio, accompagnandolo verso questo importante traguardo.

Il curriculum di Ettore si arricchisce inoltre di significative esperienze professionali e formative maturate attraverso collaborazioni e percorsi presso realtà di prestigio del settore moda e design, tra cui Richmond, Carpisa, Sartoria Antonelli, Kiton e Second Life, esperienze che hanno contribuito a consolidare le sue competenze e a rafforzare la sua visione creativa.

Ma il cammino del giovane stilista non si ferma qui. Dopo il conseguimento della laurea, Ettore Caccavale è pronto a trasferirsi a Milano per proseguire il proprio percorso accademico con la laurea magistrale, scegliendo la capitale italiana della moda come luogo ideale per continuare a formarsi e confrontarsi con le più importanti realtà del settore.

Un traguardo che rappresenta non solo una soddisfazione personale, ma anche un motivo di orgoglio per l’intera Irpinia, che vede emergere un giovane talento capace di coniugare creatività, studio e tradizione sartoriale. Un percorso che lascia intravedere prospettive importanti e che potrebbe presto portare il nome di Ettore Caccavale a distinguersi nei principali contesti della moda italiana e internazionale.