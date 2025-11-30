A Sperone una grande iniziativa per la valorizzazione del nocciolo: confronto, giovani e territorio al centro

Grande partecipazione per l’iniziativa promossa dal Comitato Civico per la Difesa del Nocciolo di Sperone, che ha visto il coinvolgimento attivo dei giovani del Forum locale, del Presidente della Pro Loco, del Presidente del Circolo “Il Confronto”, dei rappresentanti dell’associazione Il Maio e di numerose altre realtà associative del territorio.

Un segnale forte di unità, con un obiettivo condiviso: promuovere e tutelare il nocciolo, una risorsa che può diventare un vero volano di sviluppo per il Baianese–Vallo di Lauro, per l’Agro Nolano e per l’intera Irpinia.

L’incontro, tenutosi presso la sede della Pro Loco in piazza Luigi Lauro, ha visto al tavolo dei relatori figure di grande competenza: il prof. Giuseppe Celano dell’Università di Fisciano (Facoltà di Agraria), il prof. Tommaso Estatico, la dott.ssa Maria Colucci e il dott. Salvatore Alaia.

Un confronto costruttivo e approfondito, volto a delineare un percorso concreto per la crescita del settore corilicolo, andando oltre le parole e puntando a una maggiore partecipazione dei giovani, vero punto di riferimento per il futuro del territorio.

Gli interventi dei relatori sono stati puntuali e ricchi di contenuti, tanto da portare alla definizione di un cronoprogramma di azioni che, nel tempo, possa tradursi in risultati tangibili per l’intera filiera.

A conclusione dell’incontro, i presenti hanno potuto degustare “La Baianese”, una torta realizzata con le pregiate nocciole locali e preparata con maestria dai fratelli Angelo e Biagio Napolitano, titolari della storica pasticceria di Corso Umberto a Sperone.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a loro per l’impegno nel mantenere viva una tradizione che valorizza pienamente il prodotto simbolo del territorio: il nocciolo.