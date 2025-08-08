A Mugnano del Cardinale arriva il “Giardino Analogico”. Musica, gastronomia e territorio nella notte di San Lorenzo

Un giorno in cui il tempo rallenta, i suoni si fanno profondi e ogni dettaglio diventa esperienza: è “Giardino Analogico”, l’evento che celebra l’incontro tra musica, sapori d’eccellenza e identità territoriale, in programma presso l’affascinante cornice di Casa Comiero, a Mugnano del Cardinale domenica 10 agosto a partire dalle ore 18:00.

In occasione del primo anno di attività di Casa Comiero, due realtà d’eccellenza uniscono le forze per dare vita a un’esperienza unica: la rinomata pizzeria Diego Vitagliano , tra le migliori espressioni della pizza napoletana contemporanea, e Nouveau , brand creativo che fonde visione, stile e cultura locale, il tutto in collaborazione con il gruppo Inside . La serata intende proporre un’esperienza gustativa e artistica ricercata e di qualità. La colonna sonora dell’evento è affidata a una raffinata selezione musicale curata da Francesco Miele DJ , accompagnato dalle performance di Salzano&Ingino , SiDa Soul e Michelle Sorrentino – un viaggio sonoro pensato per chi vuole ascoltare davvero, con il corpo e con il cuore. “Giardino Analogico” è più di un evento: è un invito a rallentare, a vivere con presenza, a riscoprire la bellezza dell’autenticità. Nessuna frenesia digitale, solo vibrazioni reali, incontri sinceri e un ritmo che torna umano. Un giorno sospeso tra suoni caldi, atmosfere intime e sapori da assaporare, nel segno della tradizione e della qualità.