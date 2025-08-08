Incendio a Napoli, fiamme nei pressi di un supermercato a Fuorigrotta: Vigili del fuoco in azione

Un incendio è divampato nella serata di mercoledì nel quartiere di Fuorigrotta, una delle zone più densamente popolate del capoluogo campano. Le fiamme si sono sviluppate nei pressi di piazza San Vitale, in un’area adiacente a un supermercato.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti, che hanno segnalato l’accaduto tramite gruppi social locali. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe scoppiato in un deposito collegato all’attività commerciale, anche se non sono ancora note le cause del rogo.

Sul posto sono intervenute tempestivamente più squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. In un video diffuso sui social da un cittadino, si vedono le colonne di fumo e l’intervento degli operatori in piena attività.

Non si registrano feriti né danni strutturali gravi all’edificio commerciale, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti. L’area, in quel momento particolarmente frequentata, è stata temporaneamente isolata per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica.

Le autorità locali stanno conducendo gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio. Al momento, nessuna ipotesi è esclusa, incluso il possibile corto circuito o l’eventuale natura dolosa del rogo.

Il quartiere di Fuorigrotta, già oggetto in passato di episodi simili, torna così al centro dell’attenzione per la sicurezza degli spazi urbani, in particolare quelli destinati ad attività commerciali e depositi.