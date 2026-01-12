“101 PAGINE 101 STORIE”: A CASAMARCIANO LA PAROLA SI FA VOCE E MUSICA

Giovedì 15 gennaio la presentazione del libro di Luciano Varnadi Ceriello Casamarciano, 15 gennaio 2026 – Giovedì 15 gennaio alle ore 18:00 presso l’IC “Padre Arturo D’Onofrio” di Casamarciano (Corso Mercogliano, 64) sarà presentato il nuovo libro di Luciano Varnadi Ceriello, 101 pagine 101 storie, in un evento di narrazione e musica dal vivo. L’autore proporrà letture di storie estratte dal libro con accompagnamento musicale affidato al M° Giuseppe Giulio Di Lorenzo, trasformando la presentazione in un’esperienza immersiva tra parola, suono e ascolto condiviso. La presentazione è un’occasione per scoprire un’opera che coniuga brevità ed evocazione, pensata per restituire alla narrazione la forza della voce e della memoria.

Il libro 101 pagine 101 storie è una raccolta di racconti brevi, uno per ogni pagina del volume. Ogni pagina è un mondo che si apre e si chiude nello spazio di un respiro. In “101 pagine 101 storie – Il Narratore” Luciano Ceriello raccoglie racconti brevi, intensi, pensati per essere letti, ascoltati e ricordati. Storie che nascono dalla tradizione orale italiana, dalle leggende, dalle parole dimenticate, dai silenzi che abitano i vicoli, i porti, le case chiuse a chiave da tempo. Ogni racconto occupa una sola pagina, come una fiammella accesa nel buio: breve, ma capace di lasciare un segno. Non ci sono capitoli lunghi né pause forzate. Si può aprire il libro a caso, leggere una storia e richiuderlo. O leggerle tutte, una dopo l’altra, come si fa con le voci che non vogliono tacere. Questo non è solo un libro da leggere. È un libro da ascoltare con gli occhi.

“Il personaggio del Narratore”, ci spiega l’autore, “nasce da un invito arrivato da mia figlia Francesca.

All’inizio, quando ho aperto il primo account TikTok a mio nome, facevo video senza pretese, più per gioco che per altro, semplicemente per divertirmi. Finché lei mi ha guardato e ha detto: “Papà, tu scrivi libri, componi canzoni, metti i testi ai Notturni di Chopin… e poi ti metti a fare queste sciocchezze su TikTok?” Confesso che quella parola, “sciocchezze”, mi ha colpito come un’onda improvvisa. Ho risposto con un sorriso: “E cosa dovrei fare, allora?” E lei, senza esitazione: “Prova a raccontare qualcosa… non so, qualche leggenda, qualche storia. Tu ne sei capace!” Così, grazie a lei, è nato Il Narratore, non solo un semplice account social, ma un piccolo universo di storie antiche e misteriose, di leggende mai dimenticate, di voci che attraversano il tempo e da questo lavoro è poi nato il libro 101pagine 101 storie.”

