100 DI QUESTI GIORNI. Benvenuta, Antonia Caruso — Un nuovo sorriso nella grande famiglia di Avella

La comunità di Avella accoglie con gioia la nascita di Antonia Caruso, affettuosamente soprannominata “la nipote di Antonio ‘Pil Iang’”, nel segno di una tradizione familiare che si tramanda di generazione in generazione.

Figlia di Giuseppe Caruso e Francesca Miele, Antonia è già circondata dall’amore dei suoi cari, che anche a distanza la sentono vicina, parte viva e preziosa della loro quotidianità.

“Anche se non sei qui, sei sempre tra di noi” — queste parole, cariche di affetto, riassumono il sentimento che unisce la famiglia e la comunità intorno a questa nuova vita, simbolo di continuità, speranza e futuro.

Ad Avella, il nome di Antonia porta con sé la forza delle radici e il calore di una rete familiare che ha saputo custodire storie, tradizioni e legami indissolubili.

Oggi, questo lieto evento diventa un’occasione per ricordare che ogni nascita è un dono, un motivo di festa e un ponte tra passato, presente e futuro.