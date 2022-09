Oggi 29 settembre 2022 si celebra il World Heart Day, un evento diffuso in tutto il mondo e dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. La campagna di sensibilizzazione si rinnova di anno in anno, attraverso iniziative volte al coinvolgimento dei cittadini stessi nel processo di promozione della salute.

“Usa il cuore per ogni cuore” è questo il tema del World Heart Day 2022, un’opportunità per rallentare un momento e riflettere sull’importanza di “usare il cuore” per sostenere l’umanità, la natura e noi stessi.

“Usare il cuore” significa agire con coraggio, aiutare il prossimo e impegnarsi in prima persona per il benessere della comunità. In particolare, quest’anno sono stati proposti i seguenti tre “pilastri” su cui edificare una solida salute comune:

L’uguaglianza nell’accesso alle cure;

La salvaguardia dell’ambiente, riducendo in particolare l’inquinamento atmosferico;

Il benessere personale, proponendo stili di vita più salutari.

È stata inoltre resa a disposizione della cittadinanza una brochure contenente informazioni sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, con particolare riguardo al contrasto dei fattori di rischio e alla promozione di stili di vita salutari.

Di seguito il link alla brochure: ​ https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3262_allegato.pdf

#WorldHeartDay

#UseHeart

Miriam Petraglia