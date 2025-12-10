Visciano celebra Santa Lucia: il 13 dicembre torna il Mercatino tra solidarietà, arte e tradizione

Visciano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio: il Mercatino di Santa Lucia, in programma venerdì 13 dicembre 2025 nella suggestiva cornice di Piazza Lancellotti.

L’evento, promosso dal Comune di Visciano e dall’Assessorato ai Grandi Eventi guidato da Maddalena Lombardo, si annuncia come un ricco contenitore di creatività, inclusione sociale e spirito solidale.

Un mercatino che non è solo esposizione e vendita, ma soprattutto un incontro tra associazioni, laboratori creativi, scuole e realtà del territorio, capaci di trasformare il Natale in un’occasione di partecipazione comunitaria.

Protagonisti e attività del Mercatino

Supereroi (Volla)

Il laboratorio proporrà attività di Cake Design natalizio, la realizzazione di biscotti decorati e l’esposizione di gadget creati dai giovani “supereroi”. Il ricavato sosterrà proprio i loro laboratori, rafforzando un percorso educativo e inclusivo.

Centro Sociale Montella

In mostra e vendita i lavori realizzati durante i laboratori di decoupage, ricamo, fai-da-te e cucito. Un’occasione per scoprire la creatività del Centro e sostenere le attività rivolte alla comunità.

A.T.A.C.P. – Associazione per la tutela degli animali

Esposizione di oggetti riciclati e lavori artigianali prodotti per una vendita solidale, il cui ricavato sarà destinato a progetti di assistenza e supporto agli animali e alle famiglie in difficoltà.

Villaggio del Fanciullo Visciano

I ragazzi del Villaggio esporranno le loro creazioni realizzate nei laboratori scolastici, mentre sarà allestito uno stand con oggettistica natalizia per sostenere le iniziative benefiche dell’ente.

Istituto Comprensivo P.A. D’Onofrio

Gli alunni presenteranno lavoretti creativi nati da materiali riciclati e oggetti di uso quotidiano trasformati con fantasia, sensibilizzando al rispetto dell’ambiente.

Unitre Visciano

Lo stand proporrà libri, stampe, vinili, fotografie e pagine di giornali d’epoca, inclusi i Quaderni dell’Unitre e volumi dedicati alla storia locale e alla poesia napoletana.

Il ricavato delle offerte sarà devoluto alla Piccola Opera della Redenzione.

L’Isola che non c’è

Per i più piccoli, un laboratorio magico con gli Elfi dell’Isola incantata: addobbi natalizi, decorazioni, zucchero filato, popcorn e palloncini. Un vero angolo di festa.

Guardateci negli occhi (Grumo Nevano)

Laboratorio creativo con l’arte terapeuta Albachiara De Lucia, attivo dalle 10:30 alle 11:30, per bambini e adulti.

RadioCarpine

Mostra e vendita di oggettistica e creazioni artigianali realizzate con materiali riciclati. Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività dell’emittente indipendente.

Comitato Festa Visciano 2025/2026

Presentazione del programma dei festeggiamenti in onore di S.S. Maria Consolatrice del Carpinello, tra tradizione religiosa e iniziative culturali.

Un evento che unisce comunità, tradizione e solidarietà

Il Mercatino di Santa Lucia si conferma un appuntamento che racconta l’anima vera di Visciano: solidale, creativa, accogliente.

Ogni stand rappresenta un pezzo di comunità, un impegno concreto verso il prossimo e una tradizione che si rinnova grazie all’entusiasmo di associazioni, scuole e volontari.

Un pomeriggio da vivere tra luci, sapori, musica, laboratori e artigianato, alla scoperta di un Natale che mette al centro la condivisione e la bellezza dello stare insieme.