Visciano aderisce al progetto “Un mattoncino per una rampa”: un gesto di gentilezza per abbattere le barriere

VISCIANO – Con un gesto concreto di solidarietà e inclusione, il Comune di Visciano ha aderito ufficialmente al progetto “Un mattoncino per una rampa”, promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “Autismo in Movimento Campania”. L’iniziativa è stata approvata durante la seduta della Giunta Comunale del 3 ottobre 2025, su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Paola Corbisiero, con il pieno sostegno del Sindaco Sabatino Trinchese.

Il progetto, che prevede la raccolta di mattoncini LEGO per la costruzione simbolica e concreta di rampe accessibili per persone con disabilità motoria, nasce dal genio creativo di cinque giovani padovani nello spettro autistico – i cosiddetti “Talent’s” – con l’obiettivo di unire inclusione, sostenibilità e design urbano.

“Abbattere le barriere – fisiche e culturali – è un dovere di ogni comunità che si vuole definire accogliente e moderna”, ha dichiarato l’assessore Corbisiero. “Questa iniziativa parla ai più piccoli ma coinvolge tutti, perché ogni mattoncino diventa simbolo di partecipazione, empatia e cittadinanza attiva.”

Il progetto “Un mattoncino per una rampa” non si limita alla sola raccolta. Si propone anche come azione di sensibilizzazione, diffondendo una cultura della gentilezza e dell’attenzione verso chi vive condizioni di fragilità. Le rampe costruite con i LEGO – colorate, originali e perfettamente funzionanti – sono infatti diventate un simbolo nazionale nella battaglia contro le barriere architettoniche.

Il Comune di Visciano, che da tempo si distingue per l’attenzione alle politiche sociali, ha deciso di distribuire appositi contenitori per la raccolta dei mattoncini presso l’ingresso del Palazzo Municipale e in tutte le scuole pubbliche del territorio. I contenitori saranno forniti gratuitamente dall’Associazione promotrice.

Il provvedimento approvato non comporta alcun onere economico per l’Amministrazione comunale, ma rappresenta un grande investimento in termini di valori condivisi, partecipazione collettiva e rafforzamento del senso di comunità.

L’Amministrazione invita tutti i cittadini, soprattutto i più giovani, a partecipare attivamente alla raccolta. Ogni mattoncino donato sarà un passo avanti verso una società più equa, dove nessuno resta indietro e dove la diversità diventa ricchezza condivisa.