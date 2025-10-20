Pro Loco Mons Militum APS – Rinnovo degli Organi Sociali

Montemiletto (AV), 20 ottobre 2025 – Si è tenuta in data 19 ottobre l’Assemblea dei Soci dell’associazione Pro Loco Mons Militum APS, convocata per il rinnovo degli organi sociali, in linea con le previsioni statutarie e la volontà di proseguire con rinnovato slancio le attività culturali e sociali che da anni caratterizzano l’operato dell’associazione sul territorio.
L’Assemblea ha riconfermato alla Presidenza Florindo Garofalo, rinnovandogli la fiducia per un nuovo mandato alla guida dell’associazione.
Contestualmente, sono stati eletti i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori.
Fanno parte del nuovo Consiglio:
- : Vice Presidente, delegato al turismo, alla Bibloteca;
- : Tesoriere, delegato al Servizio Civile ed al Rapporto con Enti e Associazioni;
- : Segretaria, delegata ai Tesseramenti e Convenzioni, Rapporto con Enti;
- : delegata agli Eventi, Convenzioni e Tesseramenti e Acquisti;
- : delegato agli Eventi e agli Acquisti;
- : delegato alle Sedi, Tesseramenti e convenzioni;
- : delgata al Servizio civile, Magazzino e Inventari;
- : Revisore dei conti, delegato al Turismo e Bandi e Progetti;
- : delegato a Magazzino e Inventario, Sedi;
- : delegata a Biblioteca e Comunicazione.
Il rinnovo degli organi rappresenta un momento di grande importanza per la vita associativa e un’occasione per consolidare l’impegno dell’associazione nella promozione della cultura, della partecipazione attiva e della valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio.
Il Presidente Garofalo ha ringraziato i soci per la fiducia espressa e ha sottolineato l’importanza della continuità unita al rinnovamento:
«Il nostro lavoro continua, con uno sguardo rivolto al futuro e radici ben salde nella comunità. L’obiettivo resta quello di costruire spazi di cultura, inclusione e partecipazione, insieme.»
Per ulteriori informazioni:
www.prolocomontemiletto.it
Pro Loco Mons Militum APS – Montemiletto (AV)