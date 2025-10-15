Trionfo campano a New York: Lucia Casaburo ed Elia Alaia ricevono il “Caruso Tribute Prize” tra gli applausi della comunità internazionale. L’Italia che eccelle, la Campania che incanta.

Un importante riconoscimento internazionale è stato conferito agli avvocati del Foro di Nola, Lucia Casaburo ed Elia Alaia, insigniti del prestigioso “Caruso Tribute Prize” nel corso di una cerimonia ufficiale svoltasi a New York, carica di significato, eleganza e orgoglio italiano.

Il riconoscimento, intitolato alla memoria del leggendario tenore Enrico Caruso, è riservato a figure che si distinguono per talento, leadership e impatto sociale. E quest’anno, a brillare sotto le luci della Grande Mela, sono stati due autorevoli rappresentanti della Campania, terra di cultura, passione e visione.

La nomina, conferita ufficialmente dall’Istituto Italiano di Cultura di New York, riconosce ai due giuristi il merito di aver contribuito negli anni all’applicazione delle politiche previdenziali e assistenziali italiane anche per gli italiani all’estero, in convenzione con istituti stranieri e organismi internazionali.

Lucia Casaburo, stimata professionista del mondo legale e impegnata nel sociale, ha emozionato la platea con parole dense di identità e amore per le proprie radici. “Questo premio lo dedico alla mia terra. Portare la voce della Campania a New York è un onore che va oltre ogni traguardo personale. Caruso ha portato Napoli nel mondo – aggiunge – Ricevere un premio a lui dedicato significa portare avanti quella stessa missione, con orgoglio e responsabilità.”

Per l’occasione la stimata professionista nolana ha donato al museo italiano di New York l’opera dell’artista Felice Canfora raffigurante Giordano Bruno da parte del consorzio della Cartapesta di cui è presidente.

L’evento, organizzato da realtà culturali italo-americane, ha visto la partecipazione di autorità, artisti e personalità internazionali, trasformandosi in un vero e proprio inno all’italianità che costruisce ponti e lascia il segno.

Con il “Caruso Tribute Prize”, Lucia Casaburo ed Elia Alaia entrano a pieno titolo tra le voci contemporanee dell’eccellenza campana nel mondo. Una testimonianza concreta che il talento, quando è guidato da valori autentici, non conosce confini.