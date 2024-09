Torna il Pasto della Salamandra – 13, 14, e 15 Settembre – Grottolella

Il 13, 14, e 1 5 settembre al comune di Grottolella torna Il Pasto della Salamandra, festival di arte, musica, cultura che danni richiama l’attenzione di migliaia di visitatori irpini e non solo. Anche questa edizione si terrà nel centro antico del paese, tra Piazza Angelo Maglio e la zona del 🏰 Macedonio, in uno scenario suggestivo ed incantevole tutto da conoscere e da vivere, i giovani del Forum di Grottolella hanno lavorato tanto per organizzare una tre giorni di festa, divertimento e di cultura e di riflessione corale. La tematica scelta dai giovani è quella della “INTELLIGENZA TRADIZIONALE”, per riflettere tutti insieme di radici, di territorio, di tutela e cura della propria comunità, di valori storici e radicati nella comunità irpina. Il recupero delle tradizioni locali come vero antidoto alla corsa al nuovismo, e come efficace metodo per riscoprire sempre la bellezza della nostra amata terra.

Veniamo all’interessante programma e proposta musicale.

Il giorno 13 si esibiranno, Gli Spaccapaese, Li Cumpari e Dj Luca Frisetti.

Il giorno 14 si esibiranno, Le ninfe della Tammorra, i Sangennarobar e i Malaffare.

Il giorno 15 si esibiranno, nella serata conclusiva, Frontiere, gli Antimusicali e Gli Stragatti.

E inoltre, il giorno giovedì 12 in via De Gasperi a Grottolella, ci sarà un anticipo del festival, una sorta di Antipasto della Salamandra, con sorprese musicali.

Oltre agli artisti, lungo il percorso, ci saranno stand enogastronomici, tra pietanze e vini locali doc, artisti di strada e stand di artigianato e tanto altro ancora.

Anche quest’anno i ragazzi del Forum dei Giovani di Grottolella, hanno voluto regalare alla comunità l’evento che è quello più atteso a Grottolella dal 2006 in poi, con il quale si chiude l’estate grottolellese. Evento che vedrà il patrocinio del Comune di Grottolella e della Amministrazione provinciale di Avellino e la partecipazione delle associazioni del territorio,

Tre giorni, dunque, da non perdere e da vivere intensamente, tre giorni in cui il divertirsi insieme agli altri è praticamente assicurato.

Comunicato Stampa Forum dei giovani Grottolella