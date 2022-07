SUMMER PARRY: a Nola il noto cantante Rosario Miraggio. L’iniziativa del gruppo HYRIA SPACE. Ingresso gratuito

Una tre giorni di musica, spettacoli, intrattenimento ed animazione con un cast eccezionale che trasformerà l’area esterna della galleria commerciale Hyria Space diretta dall’imprenditrice nolana Maria Grazia Galeotafiore: sul palco, infatti, il noto cantante Rosario Miraggio, i rapper Coco e Lele Blade e per i più piccoli lo spettacolo teatrale “Tributo a Frozen.

Tutti gli eventi, rigorosamente ad ingresso gratuito, animeranno il weekend nolano da venerdì 22 a domenica 24 luglio.

(Venerdì 22 luglio Coco e Lele Blade show; sabato 23 Rosario Miraggio in concerto e domenica 24 luglio, tributo a Frozen).

L’appuntamento è a partire dalle ore 21.00 nell’area esterna della galleria Hyria Space _Conad Superstore in via Variante 7/bis a Nola.

Non solo spettacoli, ad accogliere gli ospiti un’area giochi ed un’altra interamente food dove sarà possibile gustare panini preparati al momento e la vera pizza napoletana.

“Un’occasione per ringraziare le tantissime persone che ogni giorno ci scelgono ma anche un momento di festa da condividere con quanti, ci auguriamo tanti, resteranno in città nel prossimo caldo weekend di luglio – spiega l’imprenditrice Maria Grazia Galeotafiore – il summer party è un appuntamento ormai fisso della nostra programmazione che, purtroppo, ha subìto uno stop negli ultimi tre anni a causa della pandemia. Oggi ripartiamo con entusiasmo rinnovato e con l’occhio rivolto al nostro decennale. Il prossimo 5 dicembre l’attività compie 10 anni – aggiunge Maria Grazia Galeotafiore – anni importanti che ci hanno fatto conoscere ed apprezzare sul territorio che non smetteremo mai di ringraziare per l’affetto e la fiducia. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione del programma: ai miei straordinari dipendenti senza i quali nulla sarebbe possibile, ai partner ed al comune di Nola per il prezioso supporto nella logistica. Vi aspettiamo per un weekend di festa”.