Stagione Concertistica Capranica Prenestina:- Sabato 23 Agosto Concerto D’Organo alle 18.30

La Stagione Concertistica di Capranica Prenestina si arricchisce di un nuovo tassello. Sabato 23 Agosto alle ore 18.30 presso la Cappella Musicale del Tempio della Maddalena a Capranica Prenestina avrà luogo un Concerto D’Organo sapientemente guidato dal talentuoso organista Andrea Panfili. Romano di nascita Panfili si diploma in Pianoforte presso il Conservatorio Alfredo Casella (l’Aquila), inizia una luminosa carriera, inizialmente in qualità di pianista con i Concerti al Circolo degli Ufficiali delle Forze Armate , all’Università la Sapienza ai giardini di Castel S’Angelo, nella cripta di S.Lucia del Gonfalone sino all’Accademia Acisam di Napoli. Presto si appassiona agli Organi Antichi ,dilettandosi nello studio di un repertorio confacente a questo strumento. Scrive numerosi saggi in materia. Il programma vedrà in apertura l’esecuzione di due brani di Giovanni Battista Martini il Deo gratias e la suonata di Flauti a seguire Il Divertimento per cembalo che rappresenta il Pianto e il Riso del compositore irpino Alessandro Speranza. Sarà poi la volta del Concerto in stile Italiano BWV 971 di Johann Sebastian Bach. Il programma si concluderà con tre brani di Mozart, L’Adagio per armonica a bicchieri KV356 composto a Vienna nel 1971 per Marianne Kirchgassner, L’Andante per organo meccanico KV 356 composto sempre a Vienna nel 1791. infine verrà eseguita la festosa Marcia KV 408 per archi e oboi, corni, trombe e timpani composta a Vienna nel 1782. l’Evento sarà come sempre ad ingresso libero in linea con tutte le iniziative di Don Davide Martinelli, divenuto ormai un punto di riferimento imprescindibile per l’intera comunità di Capranica Prenestina.