“Lecce, anziano finisce in ospedale con una lampadina… letteralmente nel posto sbagliato”

Lecce — Un episodio insolito e delicato ha visto protagonisti ieri mattina un uomo di 85 anni e il personale sanitario dell’ospedale “Fazzi” di Lecce. L’anziano, residente in un piccolo comune della provincia, ha chiesto aiuto al 118 dopo essersi trovato con una lampadina conficcata tra ano e retto.

Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto all’interno dell’abitazione dell’uomo nella tarda mattinata. Il paziente, spaventato e provato dal dolore, ha inizialmente tentato di rimuovere autonomamente l’oggetto senza successo, prima di rivolgersi al personale medico.

La squadra del 118 è intervenuta prontamente, trasportando l’anziano in sicurezza all’ospedale, dove il pronto soccorso ha gestito la situazione con grande attenzione e delicatezza, minimizzando il disagio e l’imbarazzo del paziente.

Dopo gli esami diagnostici, l’uomo è stato trasferito al reparto di endoscopia per la rimozione dell’oggetto. Successivamente è stato ricoverato in chirurgia generale per monitorare il quadro clinico e garantire un completo recupero.

Le autorità sanitarie locali hanno sottolineato la rapidità dell’intervento come fattore determinante per evitare complicazioni, ricordando l’importanza di rivolgersi tempestivamente ai professionisti in caso di incidenti domestici di natura insolita.

L’episodio, pur insolito e delicato, si è concluso senza conseguenze gravi per l’anziano, grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori sanitari.