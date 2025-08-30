SIRIGNANO. L’Indimenticabile Rosetta: Un Ritratto della Maestra del Commercio e del suo Legame con la Comunità

In una giornata speciale come questa, nel giorno del suo onomastico a 24 anni dalla sua scomparsa, ci ritroviamo per ricordare una donna straordinaria: la nostra amata Rosa Colucci in Acierno, per tutti semplicemente Rosetta.

​Nata nel cuore del quartiere storico di Sirignano, San Leonardo di Capocasale, Rosetta era l’incarnazione della dedizione e della forza. Figlia d’arte di un venditore di gelati artigianali e giocattoli, scomparso quando lei era ancora una bambina, e di una madre caporeparto in un’azienda di conserve, ha saputo onorare le sue origini e costruire il suo destino con le sue stesse mani.

​La sua storia è un’ode al coraggio e alla passione. Negli anni Sessanta, quando il commercio al dettaglio era fatto di relazioni umane e di fiducia, ha aperto la sua drogheria e pizzicheria, diventando ben presto un punto di riferimento per tutta la comunità. Il suo negozio era più di un semplice esercizio commerciale: era un luogo dove trovare non solo prodotti di qualità, ma anche un consiglio, un sorriso e una parola di conforto. Rosetta non vendeva solo generi alimentari, ma nutriva i cuori e i legami di un’intera comunità.

​Il suo spirito indomabile e la sua integrità le hanno meritato il rispetto e l’ammirazione di tutti. Non a caso, è stata insignita di importanti onorificenze: dall’Aquila d’Oro di Confcommercio come Maestro del Commercio, dall’Associazione Cristiana Artigiani Italiani e dal Comune di Sirignano. Questi riconoscimenti non sono solo targhe o attestati, ma simboli tangibili del suo impegno, della sua dedizione al lavoro e alla sua gente.

​Rosetta apparteneva a una delle famiglie storiche di Sirignano, e con la sua vita ha saputo onorare le sue radici, lasciando un segno indelebile nel tessuto sociale ed economico del paese. Il suo ricordo non è solo un omaggio al passato, ma un’eredità che ci ispira ancora oggi. Ci ha insegnato che il lavoro, quando fatto con amore e dedizione, può diventare una vera e propria missione di vita.

​Ciao Rosetta, il tuo spirito continua a vivere in ogni strada di Sirignano, in ogni ricordo, in ogni cuore che hai toccato. Grazie per tutto quello che sei stata. La tua memoria rimarrà per sempre un faro di luce e ispirazione per tutti noi.