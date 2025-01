Serata Brasiliana al Cinema Vittoria di Napoli con il Film “Io Sono Ancora Qui – Ainda Estou Aqui” di Walter Salles

Giovedì 30 gennaio, il Cinema Vittoria di Napoli sarà il palcoscenico di un evento unico dedicato alla cultura, al cinema e alla musica brasiliana. La serata avrà come momento centrale la proiezione speciale, in lingua originale con sottotitoli in italiano, del film “Io Sono Ancora Qui – Ainda Estou Aqui”, capolavoro di Walter Salles.

Il film, vincitore del premio per la Migliore Sceneggiatura all’ultimo Festival di Venezia, vede protagonista l’eccezionale Fernanda Torres, già vincitrice del Golden Globe per la migliore interpretazione femminile. “Io Sono Ancora Qui” è inoltre candidato per il Brasile agli Oscar nelle categorie di Miglior Film, Miglior Film Straniero e Miglior Attrice. Walter Salles, regista di fama internazionale, noto per opere come Central do Brasil e I Diari della Motocicletta, offre una storia che esplora il coraggio e la dignità di chi resiste nei momenti più bui, ambientata durante gli anni feroci della Dittatura Militare in Brasile.

La serata è promossa da Joara Moda, storica boutique brasiliana a Napoli, con il supporto di Brasilidade e il patrocinio del Console Onorario del Brasile a Napoli. L’evento coinvolge attivamente l’intera comunità brasiliana residente in città e in provincia, creando un ponte tra Napoli e il Brasile, due realtà unite da profonde contaminazioni culturali, musicali e storiche.