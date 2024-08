Screening Oncologici: I Camper dell’ASL ad Avellino Sabato 31 Agosto a Contrada

L’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, sotto la guida del Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, continua a promuovere la prevenzione oncologica sul territorio provinciale. Sabato 31 agosto, i Camper dell’ASL saranno a Contrada, presso il Parcheggio Sandulli, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, per offrire screening gratuiti per il tumore della mammella e del collo dell’utero (cervice uterina).

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Contrada, permette alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni di sottoporsi gratuitamente a mammografie per la prevenzione del tumore al seno. Inoltre, le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni potranno effettuare il Pap test per la prevenzione del tumore del collo dell’utero.

Per prenotazioni:

Pap Test: Tel. 3295321179 (Valentina)

Mammografie: Tel. 3398653586 (Veronica)

Il tumore della mammella e quello del collo dell’utero rappresentano rispettivamente la prima e la seconda causa di tumore tra le donne a livello mondiale. La diagnosi precoce è fondamentale per intervenire in modo efficace e meno invasivo, aumentando significativamente le possibilità di successo nel trattamento di queste patologie. L’ASL di Avellino rinnova così il suo impegno a favore della salute femminile, sottolineando l’importanza della prevenzione nella lotta contro il cancro.