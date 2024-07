Schiuma Party dell’Estate: Divertimento e Inclusione al Viale-Eventi di Cicciano!

Martedì 30 luglio, a partire dalle ore 10:00, il Viale-Eventi di Cicciano si trasformerà nel palcoscenico del più entusiasmante evento dell’estate: lo Schiuma Party! Preparati per una giornata piena di musica, emozioni, divertimento e inclusione, destinata a regalare momenti indimenticabili a tutti i partecipanti.

Con la bella stagione, festeggiare diventa ancora più spumeggiante, soprattutto se al tuo party aggiungi il cannone dello schiuma party! Il programma dell’evento promette un mix irresistibile di attività e intrattenimenti che coinvolgeranno grandi e piccini.

La giornata sarà ricca di giochi divertenti e sfide appassionanti, perfette per mettere alla prova abilità e creatività. Non mancheranno i momenti dedicati ai balli, con sessioni di Just Dance che faranno scatenare tutti al ritmo delle hit del momento.

Gli appassionati di TikTok potranno cimentarsi in coreografie e trend virali, mentre i fan di Fortnite potranno incontrare altri giocatori e condividere le loro esperienze di gioco. Ma il vero protagonista della giornata sarà l’esilarante gettata di schiuma: sotto una cascata di soffice schiuma, i ragazzini potranno cantare, ballare e fare fotografie per immortalare i momenti più divertenti e spensierati.

Lo Schiuma Party dell’Estate al Viale-Eventi di Cicciano sarà un’occasione imperdibile per celebrare la stagione estiva in un’atmosfera di allegria e inclusione. Non perdere l’evento più fresco e coinvolgente dell’anno: porta con te amici e famiglia per una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione!