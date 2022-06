SAVIANO. Festeggiata la Repubblica, tante le autorità presenti

Il 2 Giugno 2022 si è celebrato a Saviano il 76°Anniversario della Festa della Repubblica.

In questa data si commemora lo storico referendum attraverso il quale gli Italiani scelsero la Repubblica al posto della Monarchia alla presenza delle autorità Comunali: alcuni Consiglieri Comunali, gli Assessori il Presidente del Consiglio, la polizia comunale e le autorità Militari: i Comandanti Michele Fusco e Salvatore Sirignano, l’Ass. Nazionale Carabinieri nella persona del Mar. Giuseppe Federico.. Ha aperto la cerimonia l’Ass. alla Cultura Prof.ssa Paola Ammirati, che insieme alla Ditta Michele Perretta Group, ha svolto l’alzabandiera sulle note musicali dell’inno di Mameli, Poi è intervenuto il Sindaco di Saviano Avv. Vincenzo Simonelli con i saluti e gli onori ai caduti in guerra e al Milite Ignoto. Ancora si è soffermato a presentare il giovane filosofo di Procida G. D’Antonio che ha vinto il premio nazionale “le Olimpiadi Filosofiche” Ci sono stati premi per il Prof. Andrea Esposito dell’I.C. “A.Ciccone” e i suoi alunni strumentisti per aver evidenziato la bravura della sua orchestra. I ragazzi residenti nel Comune di Saviano che hanno compiuto 18° Annni nel 2022 hanno ricevuto dal Sindaco una riconoscenza cartacea. Infine un cordiale saluto da parte delle Autorità a tutti i presenti ha chiuso la Cerimonia commemorativa. (Pasquale Iannucci)

