SCISCIANO. Identificato il cadavere ritrovato in un sacco, è di un 54enne

Il cadavere ritrovato a Scisciano, a confine con il Comune di Saviano in via Molino sarebbe stato identificato in Gheorghe Paraschiv, nato in Romania nel 1967. Si tratterebbe di un uomo senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. Adesso gli investigatori, i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, dovranno scoprire chi lo ha ucciso, se è stato ucciso, e chi lo ha messo nel sacco di plastica. L’esame autoptico che si svolgerà nelle prossime ore potrà chiarire diversi misteri.

