San Pietro Irpino – Chianche. Attesa per la Festa della Pizza in programma il 30 agosto

C’è grande attesa a San Pietro Irpino, contrada del Comune di Chianche in provincia di Avellino, per la Festa della Pizza che si terrà sabato 30 agosto 2025 dalle 19:30, presso la Chiesa di San Pietro Apostolo, organizzatrice dell’evento in collaborazione con l’associazione Agorà Bagnara, con il patrocinio del Comune di Chianche e la partecipazione del birrificio San Pietro. Sarà una serata gustosissima con pizze e friggitoria, birra artigianale, musica dal vivo con la ‘Fabio’s Band, stand artigianali e giochi per bambini. “Sarà una serata fantastica tra spensieratezza e buona cucina – affermano gli organizzatori -. Una serata da trascorrere insieme agli amici, alle persone più care che favorisce appunto la socializzazione in un’atmosfera rilassata. Pertanto l’intera organizzazione invita tutti a trascorrere una serata a San Pietro Irpino immersi nelle prelibatezze degli stand gastronomici e della buona musica”.