AVELLINO. Riapre il ponte della Ferriera dopo i lavori. Ecco quando

Il Comune di Avellino comunica il completamento del progetto relativo ai “Lavori di Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico del ponte di attraversamento del torrente Finestrelle, denominato “Ponte della Ferriera” finanziato dal PNRR MISURA-M2C4I2.2.
L’intervento, che rientra nel più ampio piano di “Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico del territorio Comunale”, si è sostanziato:
• nel ripristino strutturale delle murature
• nel restauro del paramento murario
• nel rifacimento del parapetto con la realizzazione di una barriera di ritenuta H/2 Bordo Ponte in corten.
Per quanto sopra esposto, si comunica che il giorno giovedì 28 agosto 2025 alle ore 9:00, alla presenza delle autorità, Il Ponte della Ferriera sarà aperto al traffico veicolare ed al passaggio dei pedoni.