Premio Binews 2024: al Maestro Carmine Nino Pecchia l’onorificenza per l’Arte Presepiale

La magia del presepe napoletano e l’eccellenza artigianale trovano il loro massimo riconoscimento con l’assegnazione dell’onorificenza al Maestro di Arte Presepiale, Cavaliere Carmine Nino Pecchia. La giuria del Premio Binews, giunto alla sua undicesima edizione, ha annunciato il primo premiato della cerimonia che si terrà il prossimo 28 dicembre, alle ore 20:00, presso il Teatro Colosseo di Baiano.

Arte, tradizione e passione

Carmine Nino Pecchia è un nome di rilievo nell’ambito dell’arte presepiale. Creatore di autentiche opere d’arte in stile napoletano, Pecchia riesce a coniugare la tradizione con un tocco di unicità e raffinatezza. Le sue “Natività” non sono semplici presepi, ma vere e proprie scenografie artistiche, ricche di dettagli e personaggi della tradizione popolare. Ogni elemento, dagli animali ai pastori, racconta una storia che affonda le radici nel cuore della cultura campana.

Dalla divisa all’arte

Ciò che rende Pecchia ancor più speciale è la sua capacità di affiancare la carriera professionale da carabiniere con la passione per l’arte presepiale. Questo equilibrio tra dovere e creatività ha portato il Maestro a ottenere consensi e riconoscimenti in molteplici contesti artistici e culturali.

Mostre e riconoscimenti

Le opere di Nino Pecchia sono state esposte in diverse mostre, conquistando il pubblico con la loro bellezza senza tempo. Recentemente, a ottobre, una sua esposizione ha incantato i visitatori ad Avella, mentre in questo periodo natalizio è possibile ammirare i suoi capolavori a Pratola Serra e Nola, nell’ambito delle manifestazioni natalizie 2024.

Un riconoscimento al talento

La premiazione del 28 dicembre sarà un’occasione per celebrare non solo l’eccellenza artistica, ma anche l’importanza di mantenere vive le tradizioni che rendono unica la nostra cultura. Carmine Nino Pecchia è un esempio di come la passione e il talento possano lasciare un segno indelebile nella storia dell’arte popolare.

Il Premio Binews conferma ancora una volta il suo impegno nel valorizzare personalità che si distinguono nei vari ambiti culturali, artistici e sociali, rendendo questa edizione un momento di grande significato e orgoglio per tutta la comunità.