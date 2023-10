“Pollena Trocchia celebra il passato con il 5° Raduno di Auto, Vespa e Moto d’Epoca”

Nella pittoresca cittadina di Pollena Trocchia, situata ai piedi del Vesuvio, si è svolta oggi la quinta edizione del raduno di Auto, Vespa e Moto d’Epoca. Questo evento speciale è stato organizzato con passione e dedizione dagli amici di Pollena Trocchia in memoria di Vincenzo Liguori, vittima innocente della camorra. La manifestazione ha attirato partecipanti e appassionati da tutto il territorio, creando un’atmosfera di celebrazione e riflessione sul passato.

Il raduno di oggi è stato molto più di una semplice esposizione di veicoli d’epoca. È stato un momento per onorare la memoria di Vincenzo Liguori e ricordare il suo tragico destino. Vincenzo Liguori è stato un cittadino onesto e coraggioso, vittima innocente di un crimine organizzato che ha scosso la comunità di Pollena Trocchia e oltre. L’evento ha servito come tributo a lui e come richiamo all’importanza di combattere la criminalità organizzata e il crimine in tutte le sue forme.

Il raduno ha presentato una vasta gamma di auto, Vespa e moto d’epoca, ciascuna con la propria storia unica e il proprio fascino intramontabile. Gli appassionati di motori hanno avuto l’opportunità di ammirare veicoli restaurati con cura e precisione, molti dei quali conservavano ancora il loro splendore originale. Queste gemme d’epoca hanno suscitato nostalgia nei visitatori, trasportandoli indietro nel tempo verso un’era in cui lo stile e la meccanica automobilistica erano diversi da oggi.

Speriamo che eventi come questo possano continuare a ispirare la legalità, la giustizia e la condivisione di passioni comuni tra le persone.

(Andrea Salvatore Guerriero)